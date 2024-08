Incidente mortale al km 30,200 della A12, perde la vita un 22enne di Tarquinia • Terzo Binario News

Dallo scontro con il guardrail si è ingenerato un incendio, sul posto Vigili del Fuoco, Polstrada e ambulanza Heart Life

Un 22enne di Tarquinia è morto poco fa sulla A12, nei pressi del km 30,200 per un incidente autonomo in cui, uscendo di strada, ha colpito il guardrail che ha tagliato praticamente in due l’utilitaria su cui viaggiava. Lo schianto intorno alle 15.

Il giovane è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi mentre le parti della vettura sono schizzate a decine di metri e il calore ha scatenato un incendio.

Sul posto la Polizia Stradale di Ladispoli per i rilievi e i Vigili del Fuoco per doare l’incendio a margine dell’autostrada.

Il personale dell’ambulanza Heart Life invece ha tentato di salvargli la vita ma non c’è stato niente da fare: è spirato a bordo del mezzo di soccorso.