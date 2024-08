Pesce non tracciato e irregolarità: stangata su una discoteca-stabilimento di Civitavecchia • Terzo Binario News

Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia insieme al Nil di Roma

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, con i colleghi del Nil di ROMA, invece, hanno denunciato il titolare di una discoteca per omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e sanzionato amministrativamente lo stesso per la mancata visita medica al lavoratore per un importo di 1.721 euro a dipendente, per la mancata formazione sulla sicurezza dei dipendenti per un importo di 1.521 euro a lavoratore (numero di lavoratori irregolari da accertare all’esito della presentazione di ulteriore documentazione), per la mancata tracciabilità delle retribuzioni per un importo di 1.666 euro a dipendente.

I Carabinieri hanno anche applicato la sanzione accessoria della sospensione dell’attività. Il titolare del locale è stato altresì sanzionato amministrativamente per irregolarità in materia di somministrazione della filiera ittica, rilevando mancanze nella tracciabilità dei prodotti.

Elevata sanzione di 3.000 euro e sequestrati 23 kg di prodotti ittici.