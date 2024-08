Cervo e la Mollica Graziano: "Summer Fest un fiasco disastroso per Ladispoli" • Terzo Binario News

I consiglieri riportano il disagio espresso dai commercianti, costretti a chiudere per la mancanza di corrente

“La tanto attesa prima serata del Summer Fest si è rivelata un disastroso fiasco, lasciando i cittadini e i commercianti di Ladispoli nel buio più totale, letteralmente e figurativamente.

Nonostante un ingente investimento di fondi pubblici, l’evento si è trasformato in un incubo per tutti.

I continui blackout hanno costretto i commercianti a chiudere le proprie attività, subendo ingenti perdite economiche in un momento già difficile.

Le loro voci si levano forti e chiare, come quella del commerciante che ha affermato: “Caro Alessandro, oggi ci avevi fatto una promessa, da SINDACO. Che la corrente non sarebbe saltata! E purtroppo per te ( lei) non è stata mantenuta.”

Un grido di dolore che risuona in tutta Ladispoli e che evidenzia l’incapacità di questa amministrazione di garantire servizi essenziali ai cittadini. Il “the show must go on” si è rivelato un mantra vuoto, che ha lasciato al buio non solo le strade ma anche le speranze di un’intera comunità.

Di fronte a questo fallimento, l’atteggiamento dell’amministrazione è stato più che mai dispotico e disinteressato. Le risposte evasive, arroganti e superficiali alle legittime richieste di spiegazioni da parte dei cittadini dimostrano una totale mancanza di rispetto e di empatia.

Invece è proprio questo il momento di dare risposte concrete alla nostra comunità verità e trasparenza: un’indagine approfondita e indipendente per chiarire le cause dei continui blackout e individuare eventuali responsabilità.

Giustizia per i danneggiati: un risarcimento immediato per tutti i commercianti che hanno subito perdite economiche a causa dell’interruzione dell’erogazione elettrica.

Una gestione più attenta dei fondi pubblici: una valutazione accurata dell’impatto economico e sociale di eventi come il Summer Fest, al fine di evitare sprechi e garantire un utilizzo più efficiente delle risorse.

Un cambio di rotta: Un’amministrazione che ascolti i cittadini, risponda ai loro bisogni e si impegni a risolvere i problemi concreti della nostra città.

Non possiamo permettere che Ladispoli continui a essere governata da un’amministrazione che mette le proprie ambizioni personali davanti al benessere della comunità”.

Ferdinando Cervo e Amelia Mollica Graziano