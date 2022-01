Incidente mortale a Torrevecchia, deceduto un centauro 40enne - Terzo Binario News

E’ di ieri sera l’intervento delle pattuglie della Polizia Locale , XIII Gruppo Aurelio, per un grave incidente avvenuto tra un’auto e un motoveicolo in via di Torrevecchia all’incrocio con via Dolcedo verso le 20,15.

A seguito dello scontro tra una Opel Corsa e un Honda SH, è deceduto il conducente del mezzo a due ruote, un uomo italiano di 40 anni. L’automobilista, italiano di 42 anni, si è subito fermato.

Negativi gli esiti degli esami tossicologici e alcolemici di rito disposti per il 42enne. Al vaglio dei caschi bianchi l’esatta dinamica di quanto accaduto.