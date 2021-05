Incidente Largo Rodolfo Lanciani: 25enne trasportato all'ospedale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente su Largo Rodolfo Lanciani. L’episodio è accaduto intorno alle 14 di martedì 18 maggio. Per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra un veicolo e una moto. A bordo del motoveicolo un 25enne, trasportato al San Giovanni in codice rosso per dinamica: non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi i Vigili del fuoco della squadra del Nomentano e la Polizia locale del Gruppo II Sapienza. I caschi bianchi, che hanno proceduto ai rilievi, dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.