Incidente su Largo Antonio Beltramelli, incrocio via Gabriele Galantara. Per cause in corso di accertamento – martedì 29 settembre – si è verificato un sinistro tra un People Kymco e un Piaggio Quargo. Il tutto è accaduto intorno alle 15,50.

Una donna – la conducente dello scooter – è stata trasportata al Sandro Pertini, in codice azzurro.

Rilievi affidati alla Polizia locale gruppo IV Tiburtino.