Via Ostiense: servizi Alto Impatto della Polizia - Terzo Binario News

In via Ostiense gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, durante i servizi alto impatto antiprostituzione, hanno fermato B.P. 63enne italiano che, durante il controllo, ha cercato di nascondere nella manica destra del giaccone un piccolo oggetto a forma cilindrica risultato poi contenere 5 dosi di cocaina e la somma di 80 euro in contanti.

Motivo questo che ha portato i poliziotti ad effettuare una perquisizione presso la sua abitazione dove sono stati rinvenuti ulteriori 67 grammi della stessa sostanza stupefacente, 790 euro in contanti e 2 bilancini di precisione. Quattro anni e 4 mesi di reclusione, questa la condanna del Giudice al termine della direttissima.

Durante il servizio, sono stati controllati anche 3 cittadini del Bangladesh risultati sprovvisti di documenti d’identità e pertanto accompagnati presso il Gabinetto della Polizia Scientifica per essere foto-segnalati e successivamente condotti presso l’Ufficio Immigrazione per verificare la loro posizione sul territorio nazionale.

Un rintraccio per notifica di avviso conclusione delle Indagini Preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo: questo quanto emerso durante il controllo di una cittadina originaria del Kenya.

Infine in diverse vie, note per la presenza di “lucciole” gli agenti hanno controllato 16 prostitute ed una transessuale. Sono state identificate 139 persone di cui 56 stranieri e 38 con precedenti di polizia, notificati 7 ordini di allontanamento, 7 i verbali contestati in violazione al Regolamento di Polizia Urbana, 2 i verbali contestati ai clienti delle meretrici.

Infine sono stati effettuati 3 posti di controllo durante i quali sono stati fermati 31 veicoli.