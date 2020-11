Incidente in via Trionfale: pedone investito da Suv - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Trionfale, all’altezza del civico 8179. Un uomo – per cause in corso di accertamento – è stato investito da un Suv, per l’esattezza un Nissan X Trail. L’episodio è avvenuto alle 21 di venerdì 20 novembre.

Il pedone è stato trasportato in codice rosso dinamico al Policlinico Agostino Gemelli. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.