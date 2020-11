Rapina donna davanti alle Poste armato di coltello - Terzo Binario News

Bandito in fuga con un’auto rubata e ritrovata in fiamme dai carabinieri lungo la Tiburtina

Armato di coltello e con volto travisato ha rapinato una 58enne davanti alle Poste: è successo alle 8,35 di sabato 21 novembre in via Col di Lana, a Monterotondo. La donna – residente in zona – ha riferito ai carabinieri della Compagnia locale che era a bordo della propria auto. A un certo punto, il malvivente ha aperto la portiera del veicolo e le ha portato via la borsa, che conteneva documenti e 100 euro.

Il bandito è poi scappato al volante di una vettura, risultata rubata a Cretone, frazione di Palombara Sabina e successivamente localizzata, tramite Gps, in via Tiburtina, all’altezza del civico 1155. Qui, i militari dell’Arma (stazione di Roma San Basilio) hanno trovato l’abitacolo in fiamme.

Intanto proseguono le indagini per dare un volto al responsabile, mentre l’Autorità giudiziaria di Tivoli è stata informata dell’accaduto.

c.b.