Incidente in via delle Capannelle: motociclista all'ospedale in codice rosso • Terzo Binario News

Incidente in via delle Capannelle, all’altezza di via Elio Fausto. Per cause in corso di accertamento – alle 16,30 di giovedì 16 maggio – si è verificato lo scontro tra un T-Max e una Peugeot 106. Il motociclista, secondo quanto appreso, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo Tuscolano. I caschi bianchi stanno effettuando le verifiche del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

c.b.