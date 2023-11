Incidente in via di Castel di Leva: auto investe pedone, morto 40enne • Terzo Binario News

La vittima è un romeno di 40 anni. Il conducente dei veicolo, un 50enne italiano, accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito

Incidente in via di Castel di Leva, all’altezza del civico 108. Ieri alle 21,40 si è verificato l’investimento di un pedone. Sul posto l’intervento del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale per incidente con esito mortale: la vittima è un romeno di 40 anni. Il mezzo investitore una Bmw 316, condotta da uomo italiano di 50 anni, portato all’ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito, che sarebbero rito risultati negativi.

La salma è stata traslata al Policlinico di Tor Vergata.