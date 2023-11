Giornata di grande festa in arrivo a Manziana. Domenica 3 dicembre c’è “Polentando”, una giornata di festa e attività. In programma, il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, un’attrattiva che si ripete ogni prima domenica del mese.

Non mancheranno oggettistica, modernariato, rigatteria, collezionismo e vintage. Per informazioni contattare i numeri in locandina