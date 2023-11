Con “C’è ancora domani” Paola Cortellesi sfonda quota 19milioni di euro di incasso • Terzo Binario News

Al quarto weekend in sala l’esordio alla regia di Paola Cortellesi sfiora i 19 milioni di euro, ovvero 18.905.536, con 4.078.584 euro da giovedì 16 a domenica 19 novembre, restando salda in vetta alla classifica dei film piu’ visti nel weekend con ‘C’e’ancora domani’, secondo le rilevazioni Cinetel.

(è il piu’ visto in Italia dall’epoca della pandemia) ha riempito i cinema parlando di violenza domestica, patriarcato, diritti civili.

Medaglia d’argento della classifica degli incassi del weekend il debuttante Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, con 2.048.319 euro che diventano con gli incassi di mercoledì 15 novembre 2.394.755. Il prequel del franchise distopico preparato in casa Lionsgate, fa il suo dovere ma certo no brilla più, e gli incassi negli Usa lo dimostrano44 milioni di dollari nei cinema di Usa e Canada, una cifra mediocre per un film che e’ costato 100 milioni e che, da previsioni, doveva incassarne almeno la meta’ nei suoi primi tre giorni al cinema. terzo è il deludente The Marvels, Nia Da Costa con tre supereroine in mondi mai visti con 637.465 e complessivi 2.844.475 euro. In quarta posizione Trolls 3 – Tutti insieme, il film più folle e adrenalinico della trilogia nata nel 2016 in casa Dreamworks, con protagoniste buffe creaturine pelose con 510.416 euro e un totale di 1.818.030, in quinta Comandante, con Pierfrancesco Favino, con 367.481 euro e 3.230.319 complessivi, Thanksgiving, sesto con 355.641 euro; The Old Oak di Ken Loach, settimo con 366.028; Dream Scenario, al nono con 123.229. Chiude la classifica Killers Of The Flower Moo con 102.20,83

Fonte, ANSA.IT