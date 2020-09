Incidente in via della Magliana: anziana investita da auto, ferita in codice rosso - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via della Magliana, all’altezza del civico 232. Per cause in corso di accertamento una Fiat Seicento, condotta da una 48enne, ha investito un’anziana: quest’ultima, una 80enne, è stata trasportata all’ospedale San Camillo in codice rosso. Il tutto è accaduto domenica 13 settembre intorno alle 19,15.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale Gruppo XI Marconi: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Sembrerebbe, dai primi riscontri, che la ferita stesse attraversando sulle strisce pedonali.