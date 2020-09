Incendio a Monteverde: fiamme nell'appartamento, salvato anziano - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Monteverde. Le fiamme – per cause in corso di accertamento – sono divampate nella cucina di un appartamento posto al quinto piano di una palazzina. Un anziano, ipovedente, è stato tratto in salvo. L’episodio è accaduto alle 19,56 di domenica 13 settembre in via di Donna Olimpia.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia, con il personale delle Volanti e del commissariato di zona.

L’uomo, successivamente, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.