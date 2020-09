Incendio a Bastogi: sul posto i Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Incendio a Bastogi. Le fiamme – per cause in corso di accertamento – sono divampate nel residence, all’altezza di via Giuseppe Piolti de Bianchi. Dalle prime informazioni raccolte, avrebbe interessato due locali e parte di un terzo.

Sul posto, poco prima delle 15 di domenica 13 settembre, sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco (Ostiense e Monte Mario), l’autoscala e due botti. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle 16,45.

Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, ha riferito che sarà garantita una soluzione alternativa alla famiglia del locale interessato dal rogo.

Frame video Daniele Giannini