Incidente in Tanzania, morte 4 carmelitane di Santa Marinella e l'autista • Terzo Binario News

Lo scrive l’agenzia Sir, il cordoglio del sindaco Tidei

Nella giornata di ieri, in Tanzania, presso la missione di Mwanza, hanno tragicamente perso la vita la superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, insieme a suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, suor Stellamaris Muthini, e l’autista del mezzo, di nome Bonifasi.

Ne dà notizia oggi la diocesi di Porto-Santa Rufina che è legata alla missione perché la fondatrice della Congregazione, la beata Maria Crocifissa Curcio, è giunta nella città di Santa Marinella esattamente cento anni fa. Ieri, viene spiegato in una nota, “le suore conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia quando sono rimaste vittime di un terribile incidente con un mezzo pesante. Un’ultima suora, Paulina Crisante Mipata, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale”.

“La vicaria generale dell’Istituto, suor Zelia da Conceiçao Dias, chiede preghiere in questo momento di sofferenza che tocca tutta la famiglia religiosa delle Suore carmelitane”. La diocesi di Porto-Santa Rufina “partecipa al grave lutto e si unisce nella doverosa preghiera di suffragio per le care Suore Carmelitane”.

Il sindaco Pietro Tidei ha appreso con tristezza la notizia della prematura scomparsa di Suor Lilian Gladson Kapongo, Superiora generale e Suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale della Congregazione delle Carmelitane Syuor Teresa del Bambino Gesù.

Non appena venuto a conoscenza dell’infausto incidente accaduto in Tanzania, nelle primissime ore del mattina il Primo Cittadino si è recato presso la Comunità fondata da Madre Crocifissa per portare le condoglianze alle consorelle da parte dell’Amministrazione e di tutta la Città di Santa Marinella. Queste le parole del Primo cittadino: “Ci uniamo al dolore di tutta la Comunità delle Suore del Carmelo che in queste ore ha perso due stimate consorelle e importanti figure di riferimento. Ho avuto la fortuna di conoscerle personalmente e di apprezzarne le doti umane e l’intensità della vocazione. Un punto di riferimento per l’educazione religiosa e per tutta la comunità.

Conserverò il ricordo di Suor Lilian e Suor Nerina, che ho incontrato personalmente poche settimane fa durante le celebrazioni per l’Anniversario della fondazione della Congregazione.

Alle consorelle dell’ordine delle suore del Carmelo dedico il commosso pensiero della città “.