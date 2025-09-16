Calcinacci abbandonati in Piazza Santa Maria a Cerveteri: responsabile individuato dalle telecamere di video sorveglianza • Terzo Binario News

Nella giornata di ieri sui social è stata pubblicata un’immagine che non fa bene a Cerveteri: in Piazza Santa Maria, proprio davanti Castello Ruspoli, a due passi dal Museo Nazionale Caerite, qualcuno aveva ben pensato di abbandonare calcinacci all’interno di una aiuola. Un gesto sconsiderato, purtroppo non nuovi in tante parti del nostro territorio. Subito dopo aver ricevuto la segnalazione, la nostra Polizia Locale ha provveduto a visionare le telecamere di video sorveglianza presenti, individuando il responsabile che sarà sanzionato e punito secondo quanto previsto dalla legge”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Un atto incivile, barbaro, vergognoso. Un gesto fatto nel cuore del nostro Centro Storico, che ha offerto un’immagine brutta della nostra città purtroppo a tantissime persone che hanno visto la foto sui social. Il responsabile è stato individuato dalle nostre telecamere di video sorveglianza e convocato in ufficio dalla Comandante della nostra Polizia Locale Cinzia Luchetti. Chiaramente verrà perseguito secondo legge, per abbandono di rifiuti”.

“L’area è stata ripulita immediatamente – conclude il Sindaco – ma la ferita per un nuovo, ingiustificabile e vergognoso sfregio al nostro territorio rimane. Non potremo mai sperare in una città migliore fino a che anche un singolo cittadino, compirà gesti simili”.

Commenta l’episodio anche Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, che aggiunge: “Un episodio inqualificabile che danneggia non soltanto l’immagine di Piazza Santa Maria ma quella di tutta una città che ogni giorno si impegna per fare una corretta raccolta differenziata, rispettando i giorni e le modalità di conferimento dei rifiuti ed utilizzando i servizi messi a disposizione. Bene il lavoro della nostra Polizia Locale che ha immediatamente visionato le telecamere portandoci ad individuare il Responsabile: continueremo a perseguire ogni atto di abbandono di rifiuti nel nostro territorio. Lo dobbiamo fare per Cerveteri e per tutti i cittadini rispettosi delle regole”.