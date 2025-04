Incidente con feriti sull'Aurelia, intervento dei pompieri di Civitavecchia • Terzo Binario News

Due persone soccorse dal 118 e portate al San Paolo, rilievi della Municipale e messa in sicurezza dei tre mezzi coinvolti effettuata dai Vigili del Fuoco

Altro incidente stradale dopo quello di ieri (QUI) sull’Aurelia che ha impegnato i soccorritori civitavecchiesi.

Alle ore 16.40 di questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti sulla consolare all’altezza della Repubblica dei Ragazzi per uno scontro frontale tra due autovetture. Coinvolta anche una terza auto, che ha tentato di evitare le altre due.

All’arrivo sul posto i due occupanti delle vetture erano già in carico al personale sanitario del 118 che li ha trasportati all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza le auto e l’area circostante.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso. Al momento una corsia di marcia è libera mentre per l’apertura dell’altra bisogna attendere la rimozione dei veicoli incidentati da arte del carro attrezzi. Pertanto si procede in senso unico alternato.

Tuttavia sull’Aurelia si sono formate delle code.