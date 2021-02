Incidente a Centocelle: morto 41enne - Terzo Binario News

Incidente a Centocelle. Pattuglie della Polizia Locale VI Gruppo Torri sono intervenute venerdì 26 febbraio – alle 23,30 per i rilievi di un sinistro mortale, avvenuto in via della Primavera all’ altezza di via Carpineto.

Incidente a Centocelle: chi è la vittima

Per cause in corso di accertamento il conducente di un Renault Kangoo, un uomo di 41 anni, è deceduto dopo aver perso il controllo del veicolo ed essere finito contro un albero.

Indagini della Polizia locale

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La tragedia in zona Prati

Sempre ieri è avvenuto un incidente su circonvallazione Clodia. Un motociclista di 63 anni è morto. La vittima era a bordo di una Honda. Il tutto è accaduto all’altezza di via Mario Amato. Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della Polizia locale Gruppo Centro “ Ex Prati”.