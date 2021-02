Incidente su circonvallazione Clodia. Un motociclista di 63 anni è morto venerdì 26 febbraio. La vittima era a bordo di una Honda.

Il sinistro mortale è avvenuto all’altezza di via Mario Amato. Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della Polizia locale Gruppo Centro “ Ex Prati”.

Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

