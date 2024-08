Incidente all'Isola Sacra: morto ciclista • Terzo Binario News

Incidente nel Comune di Fiumicino, ad Isola Sacra. A perdere la vita un uomo di 69 anni, che era in sella alla sua bicicletta. Per cause in corso di accertamento – ieri alle 18,30 – in via Lorenzo Bezzi si è scontrato con un’auto, condotta da una donna.

L’uomo è stato subito soccorso ma i tentativi di rianimazione sono stati vani.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale di Fiumicino. Da capire, tra le altre cose, se la vittima possa aver avuto un malore o meno prima dell’impatto.