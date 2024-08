Incendio sul lungomare Marconi a Santa Marinella, manufatto in fiamme • Terzo Binario News

I Vigili del Fuoco hanno accertato come all’interno non ci fosse nessuno

Paura stamani all’alba su lungomare Marconi a Santa Marinella angolo via Catone.

Stava andando a fuoco un manifatto con il proprietario che temeva ci fosse qualcuno all’interno.

I vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, che hanno interessato materiali di risulta contenuti all’interno.

Ma di tracce di persone non ne sono state riscontrate, sebbene i pompieri – per precauzione – abbiano utilizzato le termocamere per accertare che non ci fosse nessuno.