Incidente all'Isola Sacra: finisce contro cancello dell'abitazione, poi aggredisce il vicino - Terzo Binario News

Incidente all’Isola Sacra. L’episodio è accaduto poco dopo le 21 di mercoledì 31 marzo su via delle Meduse. Una vettura con a bordo tre persone, per cause in corso di accertamento, è finita contro il cancello di una abitazione.

A quel punto, è uscito il vicino che è stato aggredito dal conducente del veicolo. Sul posto i caschi bianchi per i rilievi del sinistro e la Polizia del commissariato Fiumicino. Alla fine, una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

c.b.