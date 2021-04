Incendio nel capannone di alluminio a Fiano - Terzo Binario News

alle ore 10,45 circa presso il comune di Fiano Romano in via della Scienza 9 ,la Sala Operativa ha inviato diverse squadre a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un’attività industriale in cui si lavora l’alluminio.

Le fiamme si sono sprigionate all’interno del capannone grande circa 3mila metri quadri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni dei soccorritori VV F hanno evitato che l’incendio coinvolgesse l’intera struttura in modo da circoscrivere l’area interessata dalle fiamme.

Intervenute sul posto due APS (5/A e 31/A),due botti(AB/5 e AB/12) , carro autoprotettori, Crrc ed il funzionario di guardia.