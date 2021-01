Incidente al Quartiere Africano: investiti due pedoni, grave una 42enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente al Quartiere Africano. Una Fiat Multipla – per cause in corso di accertamento – ha investito due pedoni, un uomo e una donna di 42 anni: quest’ultima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. L’altro ferito è stato soccorso in codice azzurro sempre nel nosocomio di via dei Monti Tiburtini.

L’episodio è accaduto alle 9,30 di mercoledì 13 gennaio su viale Etiopia, all’altezza di Piazza Addis Abeba. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo II Parioli: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.