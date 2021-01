Rapinano minore: rubati i vestiti - Terzo Binario News

Un 18enne e un 17enne – entrambi italiani – hanno rapinato un 16enne egiziano. Nel tardo pomeriggio di martedì 12 gennaio, nella zona dei Giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma, hanno rubato i vestiti del giovane.

I due sono stati bloccati dalla Polizia: per il più grande sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida (in programma oggi), mentre l’altro è stato accompagnato al centro di via Virginia Agnelli.

c.b.