Brucia uno scooter a Civitavecchia, fiamme spente dai pompieri - Terzo Binario News

Contemporaneamente all’incidente di ieri sera è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per incendio ciclomotore, in via Lombardia a Campo dell’Oro nel comune di Civitavecchia.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia si sono recati sul posto con un’autobotte con squadra ridotta (poiché già impegnati con l’incidente stradale).

Hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi ad alcune autovetture in sosta nelle immediate vicinanze.