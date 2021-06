di Claudio Bellumori

Incidente a Tor de’ Cenci. L’episodio è avvenuto alle 18 di lunedì 31 maggio in via Vitaliano Rotellini.

Per cause in corso di accertamento una Toyota Aygo, condotta da un 25enne, ha investito un pedone, un uomo di 86 anni, che è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale Gruppo IX Eur.