Incidente a Torre Maura: tre feriti - Terzo Binario News

Incidente a Torre Maura. L’episodio è accaduto in via dell’Usignolo, all’altezza del civico 122. L’episodio è accaduto intorno alle 21 di lunedì 31 maggio.

Per cause in corso di accertamento si è verificato il sinistro che ha coinvolto una Fiat Panda e una Honda Jazz.

Tre i feriti: due persone all’interno del primo veicolo (condotte rispettivamente al San Carlo di Nancy e all’ospedale San Giovanni) e una nell’altro.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VI Torri.

