Incidente a Ostia: ferito un 33enne, auto ribaltata su un fianco - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Ostia. Per cause in corso di accertamento il sinistro – alle 15,30 di venerdì 4 settembre – ha coinvolto una Renault Modus, un motoveicolo della Honda e una Lancia Ypsilon, che si è ribaltata su un fianco. A bordo di questo veicolo un 33enne italiano, trasportato in codice arancione al Grassi. Il tutto è accaduto tra Corso Duca di Genova e viale delle Repubbliche Marinare.

Sul posto gli agenti della Polizia locale X Mare: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica dell’impatto. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi del caso.