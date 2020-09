Incidente a Rocca di Papa. Un 50enne italiano, a bordo di un mezzo della raccolta rifiuti, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del camion. Sul posto i soccorsi sono stati immediati ma l’uomo è deceduto. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, Via Borgo Valle Vergine.

Sul posto i carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno estratto l’autista dalle lamiere.