Incidente a Osteria del Curato: auto ribaltata - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Osteria del Curato. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto una Nissan Micra e una Bmw X1, che si è ribaltata. Due persone sono state trasportate in ospedale: una in codice 3 al Policlinico Casilino e l’altra in codice 2 al San Giovanni. Il tutto è accaduto alle 10 di mercoledì 15 luglio in via Mario Broglio, altezza via Lucrezia Romana.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo VII Tuscolano. La strada è rimasta momentaneamente chiusa da via Mario Broglio a via Salvador Dalì, deviata la linea 503.

Il tratto, poco dopo mezzogiorno, è stato riaperto.