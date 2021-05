Incidente a Monteverde: scontro tra due auto e monopattino, feriti due giovanissimi - Terzo Binario News

Rilievi affidati alla Polizia locale, i due ragazzini trasportati all’ospedale San Camillo

Incidente a Monteverde. L’episodio è accaduto in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 110 intorno alle 17,30 di venerdì 30 aprile. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due auto e un monopattino, a bordo del quale erano presenti due ragazzi nati nel 2006. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Camillo: uno in codice arancione e l’altro in codice rosso per dinamica. Secondo le prime informazioni raccolte, non avrebbero riportato ferite gravi.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XII Monteverde. Da parte dei caschi sono in corso gli accertamenti del caso, per fare luce sia sull’esatta dinamica dei fatti, sia per capire chi dei due giovanissimi stava conducendo il monopattino.

Foto Facebook Antonio Totaro