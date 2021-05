Virginia Raggi su Ignazio Marino: "Non rifarei quella cosa con le arance" - Terzo Binario News

Il sindaco sull’ex primo cittadino: “È stato molto avversato dai suoi, sono andati dal notaio per sfiduciarlo”

“C’è qualcosa di cui mi pento? Diciamo che lavorando qui dentro un po’ di cose sono emerse. Posso dire che Ignazio Marino, probabilmente, è stato molto avversato dai suoi. Tanto che sono andati dal notaio per sfiduciarlo, con un gesto secondo me vergognoso, non avendo il coraggio di sfiduciarlo in Aula”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un video su Facebook durante una diretta con i cittadini.

“Stava provando – prosegue Raggi parlando di Marino – a cambiare le cose. Nel momento in cui ero all’opposizione, ho anche secondo me evidenziato alcune cose che non funzionavano. Forse non oggi non rifarei quella cosa con le arance e l’accanimento sugli scontrini. Sono sincera, è così”.