Rapinatore in monopattino a Torrenova: in fuga con 5mila euro, bloccato sulla Prenestina • Terzo Binario News

Ha individuato la preda, nella fattispecie un cittadino che stava versando 5mila euro all’ufficio postale in via Luigi Oltolina a Torrenova. Poi è fuggito in monopattino. Ma è stato acciuffato. Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno arrestato un 30enne maliano.

I poliziotti, durante il consueto servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina. La vittima ha raccontato che, poco prima, mentre stava versando soldi contanti presso lo sportello è stato aggredito fisicamente da un uomo, che lo ha strattonato facendolo rovinare a terra, per poi asportagli 5mila euro e infine scappare a bordo di un monopattino, in direzione di via Torrenova.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno notato l’uomo a bordo del suo monopattino, che si stava allontanando in direzione di via Prenestina, dove è stato raggiunto e bloccato.

L’uomo, identificato per un 30enne maliano, è stato accompagnato presso gli Uffici del VI Distretto dove, al termine delle attività di rito, è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di rapina e condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione della Magistratura. La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto.