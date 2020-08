Incidente a Maccarese: pedone investito da auto - Terzo Binario News

Il ferito elitrasportato in ospedale

Incidente a Maccarese. Per cause in corso di accertamento, un uomo è stato investito da un’auto su viale di Castel San Giorgio. Il ferito è stato elitrasportato in codice rosso in un ospedale della Capitale. Il conducente del veicolo si è subito fermato dopo l’impatto.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19 di domenica 23 agosto. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale di Fiumicino: ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica del sinistro.