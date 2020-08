Incidente in via dei Prati Fiscali: morto pedone investito da auto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via dei Prati Fiscali. Un pedone, investito da un’auto, è morto nella serata di domenica 23 agosto: l’episodio è avvenuto alle 21, all’altezza di largo Valtournanche.

Al volante del veicolo – una Toyota IQ – si trovava un 32enne. La vittima non aveva con sé i documenti: sono in corso le indagini per risalire all’identità della persona deceduta e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

I rilievi sono stati affidati dalla Polizia locale del Gruppo III Nomentano. La salma è stata traslata all’istituto di Medicina legale del Verano.