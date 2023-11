Incidente a Ladispoli, la donna investita sulle strisce resta grave ma cosciente • Terzo Binario News

L’indagine della Polizia di Civitavecchia evidenzia la distrazione dell’autista della berlina (negativo ai test)

Cominciano a emergere dettagli sulla donna investita ieri sulla Settevene Palo a Ladispoli mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali (QUI).

La Polizia di Civitavecchia, intervenuta con una volante, ha ricostruito la dinamica del sinistro attraverso i rilievi sul posto e le immagini riprese da una delle telecamere del Comune.

Queste hanno mostrato come l’autista della berlina non abbia minimamente frenato, il che lascia pensare che non abbia visto affatto la malcapitata.

Questa è finita sul parabrezza dell’auto e poi sbalzata per diverse decine di metri.

Con lei un’altra persona, però rimasta illesa.

Un passante ha visto la scena, chiamando i soccorsi.

Poi l’arrivo dell’ambulanza e il successivo trasporto in elicottero al policlinico Gemelli dove la donna è giunta in codice rosso ma cosciente. Attualmente è in prognosi riservata ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva.

L’autista della berlina è stato sottoposto dagli agenti del Commissariato civitavecchiese ai test per verificare l’assunzione di alcool e droga, risultando del tutto pulito.