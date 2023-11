Anziano travolto da automobilista, è in fin di vita all'Umberto I: alla guida un 89enne • Terzo Binario News

A Roma si prosegue questa settimana con un nuovo grave incidente che vede coinvolto un pedone anziano, classe 1943, travolto da un altrettanto attempato uomo al volante di una Fiat Panda, nato nel 1934, ferendo l’uomo dopo averlo investito e obbligato ad un immediato ricovero in codice rosso, riducendolo in fin di vita.

L’89enne ha dunque investito il pedone 80enne mentre questa mattina, per cause ancora da accertare da parte della Polizia Municipale del III Gruppo Tiburtino, in un 7 novembre segnato dal sangue e da un incidente stradale che potrebbe togliere la vita ad un’altra vittima della strada.

In particolare, poco prima delle 7 di questo martedì, il pedone attraversava la strada in zona Montesacro, quartiere a nord-est di Roma, ed è stato falciato dall’auto guidata dall’89enne, una Fiat Panda.

Il conducente si è subito fermato per soccorrere la vittima, i soccorsi sono stati chiamati e il personale medico Ares 118 ha subito portato via verso l’ospedale del Policlinico Umberto I il ferito, in codice rosso per il violentissimo impatto che ha anche parzialmente danneggiato la macchina.

In particolare, come specificato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, il mezzo di trasporto coinvolto nell’incidente è stato subito sequestrato per accertamenti e la zona ha subito uno stop al traffico veicoli, per il tempo necessario a liberare la strada dall’auto e ricoverare il ferito.

Inoltre gli accertamenti tossicologici e alcolemici del caso, per stabilire chi eventualmente abbia viaggiato in stato d’ebrezza e sotto l’effetto di droghe, saranno disposti nelle prossime ore sia sul pedone ferito, quando e se si riprenderà, e sia sul guidatore dell’auto.

Questo per capire se non solo l’automobilista potesse essere al volante da ubriaco o drogato, ma allo stesso modo se anche eventualmente il pedone ferito si sia messo a camminare in strada dopo aver bevuto alcol o assunto stupefacenti.

