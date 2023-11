Donna investita sulle strisce a Ladispoli, in arrivo l'elisoccorso: è in codice rosso • Terzo Binario News

È successo intorno alle 20 sulla Settevene Palo, la 55enne è stata sbalzata di diversi metri; l’investitore si è fermato, i soccorsi della Heart Life; lunghe code sulla direttrice

incidente stradale grave poco dopo le 20 a Ladispli sulla Settevene Palo nei pressi del quartiere Miami.

Una donna di circa 55anni ladispolana è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali da una vettura di grossa cilindrata conditta da un concittadino.

È stata sbalzata di diversi metri, il che farebbe pensare a un impatto avvenuto a velocità sostenuta.

Tuttavia il conducente si è fermato a prestare soccorso.

Dopodiché è intervenuta l’ambulanza con automedica della Heart Life che ha prestato le prime cure alla donna, che versa in condizioni serie.

Dichiarata in codice rosso, è stata portata al Pit di Ladispoli e da lì elitrasportata probabilmente al policlinico Gemelli.

In questi minuti ancora il traffico è molto rallentato sulla direttrice per i rilievi in corso.