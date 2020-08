Incidente a Ladispoli, auto contro moto: elisoccorso per il centauro - Terzo Binario News

Incidente in via Aurelia, all’altezza del chilometro 38, sul rettilineo de Il Sorpasso a Ladispoli. L’episodio è avvenuto nella mattina di giovedì 6 agosto intorno alle 8.30. Il sinistro ha coinvolto una vettura e una moto.

A impattare contro la due ruote è stata la macchina, con il conducente che si è fermato a prestare soccorso.

Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della Polizia Locale di Ladispoli mentre per il centauro si è reso necessario far intervenire l’elisoccorso del 118 per un trasporto al policlinico Gemelli.