Incidente a La Storta: 65enne investita da auto, trasportata al Gemelli in codice rosso dinamico - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a La Storta. Una donna di 65 anni, di nazionalità romena, è stata investita da una Renault Scénic condotta da una 53enne ed è stata trasportata in codice rosso dinamico al Policlinico Agostino Gemelli. Questo quanto accaduto alle 11,30 di giovedì 15 aprile in via Cassia, all’altezza del civico 1690.

In quel punto c’è un attraversamento pedonale regolato da un impianto semaforico: sono in corso accertamenti per ricostruire chi sia passato con il rosso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XV.