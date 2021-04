Accoltellata in strada a Ladispoli, è caccia all'uomo - Terzo Binario News

Carabinieri a caccia dell’aggressore, a supporto la Polizia Locale

Una donna è stata accoltellata poco fa in via Regina Margherita a Ladispoli nei pressi delle Poste Italiane.

Secondo una prima ricostruzione, la donna – dopo il ferimento – si è messa in auto in direzione sud lungo via Lazio fermandosi poi fra via del Mare e via Spoleto dove è stata soccorsa.

Al vaglio dei Carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale e della sicurezza cittadina, controllo a cui partecipano anche gli agenti della Polizia Locale.

Lo scopo è di capire cosa sia successo, magari potrebbe essere stato ripreso direttamente il momento dell’aggressione.