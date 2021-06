Incidente via della Cellulosa/via di Boccea intorno alle 14.44 di mercoledì 23 giugno.

Sul posto il gruppo XIII AURELIO: il sinistro per cause in corso di accertamento ha coinvolto due veicoli, una Fiat ed una Seat.

Due le persone ferite, trasportate entrambe al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso.