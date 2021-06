Marconi: prima la lite per il ventilatore, poi l'accoltellamento - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Hanno litigato per un ventilatore. Poi la situazione è degenerata: uno dei contendenti è stato ferito all’addome con un coltello. A essere attinto dall’arma da taglio un egiziano, trasportato all’ospedale San Camillo: non è in pericolo di vita. L’aggressore, straniero, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il tutto è accaduto in via Antonio Lo Surdo, zona Marconi, alle 21,30 di mercoledì 23 giugno.

Sul posto gli agenti San Paolo e delle Volanti. I due protagonisti della vicenda condividevano, secondo quanto appreso, la stessa stanza.