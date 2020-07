Incendio viale Cesco Baseggio: sterpaglie a fuoco - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio su Viale Cesco Baseggio, all’ intersezione con via Mario Soldati. Le fiamme sono divampate intorno alle 16 di lunedì 27 luglio e hanno interessato le sterpaglie. Sul posto i Vigili del fuoco con due squadre del Nomentano (6A), Dos 7 (Direzione operazioni spegnimento) e l’autobotte (AB 10) del La Rustica.

Presente anche la pattuglie della Polizia locale gruppo Nomentano. Secondo quanto appreso, via Mario Soldati è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni: il traffico è stato deviato su via Amendola. Il tratto è stato poi riaperto.

Foto Facebook Gruppo Reporter Montesacro