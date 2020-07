Paura in piazza San Marco: pino cade su auto in transito - Terzo Binario News

Al volante del veicolo una 51enne, trasportata in codice giallo al San Giovanni

di Claudio Bellumori

Un pino è caduto su una Mercedes in transito. L’episodio è avvenuto in piazza San Marco, nei pressi del capolinea del bus. Questo quanto accaduto lunedì 27 luglio: sul posto i Vigili del fuoco con il carro sollevamenti e l’autoscala.

Al volante del veicolo una 51enne, trasportata in codice giallo – in via precauzionale, in quanto molto spaventata – al San Giovanni. Presente anche una pattuglia della Polizia locale Gruppo Trevi e il personale del 118.