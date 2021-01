Incendio in via Rocca Priora. L’episodio è accaduto alle 14,30 di venerdì 22 gennaio. Le fiamme, secondo quanto appreso, sono divampate in un appartamento al primo piano di un palazzo disposto su sette livelli.

Sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco e il funzionario di turno. Al momento – come riferito dai pompieri – sono state soccorse due persone intossicate.