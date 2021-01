Nuove strisce pedonali su viale Isacco Newton - Terzo Binario News

“Ecco le nuove strisce pedonali luminose appena installate in viale Isacco Newton. Sono attraversamenti con luci a led che stiamo realizzando agli incroci e in punti pericolosi per renderli più visibili di notte: uno strumento per aumentare la sicurezza dei pedoni. Roma è stata fra le prime città ad avviare questa sperimentazione”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Una tecnologia molto apprezzata dai romani, soprattutto nelle strade di quartiere dove non sono presenti semafori e c’è poca visibilità.Abbiamo quasi completato i cantieri in altre zone periferiche di Roma: in via via degli Amodei, nell’area ovest della città; in via di Pietralata e via Casilina, nel quadrante est. Presto ci saranno nuove strisce pedonali luminose anche in queste strade”.